A escola de ciências empresariais da Região Centro

Alexandre Silva, presidente da Coimbra Business
School | ISCAC, leva-nos à descoberta de uma instituição que, ano após ano, se
afirma como a grande escola de ciências empresariais da Região Centro.
Escolhê-la para nela estudar “é optar por uma escola profundamente ligada ao
mercado de trabalho e às organizações”.
Aqui, os estudantes contactam desde cedo com a
realidade empresarial através de projetos aplicados, estágios, eventos,
desafios empresariais e uma forte interação com empresas e instituições
parceiras, desenvolvendo competências práticas altamente valorizadas pelos
empregadores.
A dimensão humana e diferenciadora da experiência
académica é outra razão de peso para aqui estudar. “A CBS | ISCAC é uma escola
humanista, próxima dos estudantes e promotora de uma vivência universitária
muito para além da sala de aula”, salienta Alexandre Silva. As inúmeras
atividades extracurriculares, culturais, desportivas e associativas criam um
ambiente dinâmico, inclusivo e colaborativo, no qual os alunos crescem pessoal
e profissionalmente.
Com 24 cursos conferentes de grau, cobrindo
transversalmente as várias áreas das ciências empresariais, a escola criou um
ecossistema único de conhecimento, inovação e ligação às organizações, capaz de
fornecer soluções integradas às empresas e apoiar o seu desenvolvimento. O
facto de funcionar numa lógica “24/7”, aberta a iniciativas académicas,
científicas, culturais e empreendedoras, permite ainda que os estudantes
convivam desde cedo com os seus futuros colegas profissionais.
O presidente da CBS | ISCAC realça também “a
combinação entre inovação, proximidade e forte ligação ao tecido empresarial e
institucional”. A escola faz da investigação aplicada em ambiente não académico
uma grande aposta, desenvolvendo projetos concretos com empresas, autarquias,
Comunidades Intermunicipais, unidades de saúde e diversas organizações públicas
e privadas. Contribui desta forma, ativamente, para o desenvolvimento regional
e nacional.
Dinâmica estudantil e extracurricular
A forte dinâmica estudantil e extracurricular é
igualmente diferenciadora. A escola acolhe projetos e estruturas que marcam a
experiência académica dos estudantes, como a ISCAC Junior Solutions, a TMISCAC
– Tuna Mista do ISCAC, o Voluntas e o ISCAC Investment Club, entre muitos
outros exemplos de envolvimento académico, social e empreendedor.
Destacam-se ainda iniciativas como o Poliempreende, o
programa Eco-Escolas, o INTERISCAS, bem como o papel ativo da Associação de
Estudantes e do Departamento de Desporto na promoção de uma vida académica
participativa, saudável e inclusiva. Esta combinação entre “excelência
académica, proximidade humana e forte envolvimento estudantil cria um ambiente
único e altamente diferenciador”, salienta Alexandre Silva.
A aposta em metodologias mais colaborativas,
aprendizagem baseada em projetos e maior interação com empresas e parceiros
nacionais e internacionais e o reforço das parcerias estratégicas com
organizações públicas e privadas são pontos igualmente fortes da instituição
que beneficiam os alunos.
Novidades
No próximo ano letivo estarão em funcionamento na CBS
| ISCAC 22 cursos reestruturados, alinhados com as novas exigências do mercado
e com áreas emergentes como inteligência artificial, ciência de dados,
transformação digital e sustentabilidade. Entre as principais novidades
destaca-se a nova licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, que vem completar
um percurso formativo diferenciador nesta área, articulando-se com a pós-graduação
em Gestão de Pessoas e Equipas e com o mestrado em Gestão de Recursos Humanos.