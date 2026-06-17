A escola de ciências empresariais da Região Centro

Alexandre Silva, presidente da Coimbra Business School | ISCAC, leva-nos à descoberta de uma instituição que, ano após ano, se afirma como a grande escola de ciências empresariais da Região Centro. Escolhê-la para nela estudar “é optar por uma escola profundamente ligada ao mercado de trabalho e às organizações”.

Aqui, os estudantes contactam desde cedo com a realidade empresarial através de projetos aplicados, estágios, eventos, desafios empresariais e uma forte interação com empresas e instituições parceiras, desenvolvendo competências práticas altamente valorizadas pelos empregadores.

A dimensão humana e diferenciadora da experiência académica é outra razão de peso para aqui estudar. “A CBS | ISCAC é uma escola humanista, próxima dos estudantes e promotora de uma vivência universitária muito para além da sala de aula”, salienta Alexandre Silva. As inúmeras atividades extracurriculares, culturais, desportivas e associativas criam um ambiente dinâmico, inclusivo e colaborativo, no qual os alunos crescem pessoal e profissionalmente.

Com 24 cursos conferentes de grau, cobrindo transversalmente as várias áreas das ciências empresariais, a escola criou um ecossistema único de conhecimento, inovação e ligação às organizações, capaz de fornecer soluções integradas às empresas e apoiar o seu desenvolvimento. O facto de funcionar numa lógica “24/7”, aberta a iniciativas académicas, científicas, culturais e empreendedoras, permite ainda que os estudantes convivam desde cedo com os seus futuros colegas profissionais.

O presidente da CBS | ISCAC realça também “a combinação entre inovação, proximidade e forte ligação ao tecido empresarial e institucional”. A escola faz da investigação aplicada em ambiente não académico uma grande aposta, desenvolvendo projetos concretos com empresas, autarquias, Comunidades Intermunicipais, unidades de saúde e diversas organizações públicas e privadas. Contribui desta forma, ativamente, para o desenvolvimento regional e nacional.

Dinâmica estudantil e extracurricular

A forte dinâmica estudantil e extracurricular é igualmente diferenciadora. A escola acolhe projetos e estruturas que marcam a experiência académica dos estudantes, como a ISCAC Junior Solutions, a TMISCAC – Tuna Mista do ISCAC, o Voluntas e o ISCAC Investment Club, entre muitos outros exemplos de envolvimento académico, social e empreendedor.

Destacam-se ainda iniciativas como o Poliempreende, o programa Eco-Escolas, o INTERISCAS, bem como o papel ativo da Associação de Estudantes e do Departamento de Desporto na promoção de uma vida académica participativa, saudável e inclusiva. Esta combinação entre “excelência académica, proximidade humana e forte envolvimento estudantil cria um ambiente único e altamente diferenciador”, salienta Alexandre Silva.

A aposta em metodologias mais colaborativas, aprendizagem baseada em projetos e maior interação com empresas e parceiros nacionais e internacionais e o reforço das parcerias estratégicas com organizações públicas e privadas são pontos igualmente fortes da instituição que beneficiam os alunos.

Novidades

No próximo ano letivo estarão em funcionamento na CBS | ISCAC 22 cursos reestruturados, alinhados com as novas exigências do mercado e com áreas emergentes como inteligência artificial, ciência de dados, transformação digital e sustentabilidade. Entre as principais novidades destaca-se a nova licenciatura em Gestão de Recursos Humanos, que vem completar um percurso formativo diferenciador nesta área, articulando-se com a pós-graduação em Gestão de Pessoas e Equipas e com o mestrado em Gestão de Recursos Humanos.