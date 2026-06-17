“A aprendizagem não termina com o curso”

Carlos Sezões soma uma carreira de mais de duas décadas em empresas de consultoria de gestão e liderança. Especialista em recrutamento, gestão de talento e otimização organizacional, fundou e dirige a Darefy – Leadership & Change Builders, uma startup que pretende preparar as empresas para o futuro do trabalho.

Quais as áreas do conhecimento com maior potencial futuro?

Num esforço prospetivo, direi que serão aquelas que ajudam a lidar com os grandes desafios sociais: a revolução tecnológica/digital, a sustentabilidade ambiental-energética e o crescente foco na saúde, longevidade e envelhecimento ativo. Destacaria dois clusters de conhecimento. O primeiro, ligado à proficiência tecnológica – a data science, a inteligência artificial, a cibersegurança, a biotecnologia e mesmo algumas áreas de “nicho” como blockchain e AR/VR. O segundo, de competências ligadas às ciências sociais e humanas, como a ética, a psicologia, a filosofia e social-skills, que permitirão sucesso num contexto organizacional.

Que novas carreiras vão surgir nos próximos anos impulsionadas pela revolução da inteligência artificial?

A resposta mais honesta é que ninguém sabe. Esta revolução da IA traz novidades, a cada trimestre e algumas das profissões nem sequer são hoje imaginadas. Mas diria que serão baseadas na ligação entre humanos e máquinas. Já vemos atividades a despontar como engenharia de prompts (extrair o máximo potencial da GenAI), especialistas de ética de IA (garantir que a IA respeita a privacidade e a legalidade), treinadores de IA (modelação dos dados que alimentam os algoritmos) e arquitetos de processos geridos por agentes IA. Por último, especialistas de robótica ligada à IA, que assegurarão, por exemplo, robots industriais ao lado de operários humanos.

Quais as profissões mais ameaçadas até 2030?

As profissões mais expostas à automação são aquelas que envolvem tarefas repetitivas, processamento de dados relativamente previsíveis ou recolha de informação básica. Dou aqui como exemplos atividades de contact center e apoio ao cliente, tarefas administrativas e financeiras básicas, traduções e revisões de texto, ou mesmo criação de conteúdos e media.

Quando sair da universidade ou do politécnico daqui a três, quatro, ou cinco anos, que áreas oferecerão mais oportunidades de emprego e melhores salários?

Os salários dependerão da oferta e da procura de profissionais, pelo que os salários premiarão sempre a escassez. Diria que as áreas mais competitivas e com maior poder de atração financeira serão as engenharias industriais, o (imenso) universo das tecnologias de informação, as energias (nomeadamente renováveis) e a saúde. Mas, cursos superiores à parte, profissões técnicas como eletricistas e canalizadores (por enquanto, imunes à robotização e à IA) continuarão a registar elevados níveis de procura e compensação.

A escolha do curso deve basear-se na paixão e entusiasmo por determinada área. Carlos Sezões, managing partner da Darefy

Como se podem preparar os jovens para trabalhos que ainda não existem?

Será o foco na aprendizagem contínua e na adaptabilidade. Sei que o Lifelong Learning é um conceito já muito debatido, mas nunca foi tão crucial como hoje. Adotar o mindset de que a aprendizagem não termina com o curso e estudar e aprender de forma proativa é essencial – nos fundamentos, mas também nas ferramentas práticas. E alargar experiências a várias áreas para estimular mundividência e adaptabilidade – por exemplo, projetos de voluntariado, intercâmbios internacionais.

Que soft skills enriquecem o currículo do recém-licenciado?

Diria que enriquecem o currículo e a pessoa e serão o verdadeiro elemento diferenciador. Desde logo, o pensamento crítico e a empatia. Depois, a flexibilidade e a resiliência para lidar com a pressão e o imprevisto. E depois a comunicação e a capacidade de cooperar e colaborar.

Em que fatores se deve focar o candidato no momento de escolher o curso?

A escolha do curso deve basear-se (sem falsos romantismos) na paixão e entusiasmo por determinada área. E hoje é uma decisão mais fácil, já que não será um compromisso rígido para os próximos 40 ou 50 anos de vida profissional. Mais racionalmente, o candidato deve avaliar a sua própria aptidão e a desejável versatilidade do curso, que deve ter bases sólidas e amplas (ex.: matemática, gestão, engenharia), permitindo aprofundar mais tarde. Poderá também, de modo prudente, considerar a "imunidade” à automação e digitalização – isto é, até que ponto as saídas profissionais dependerão de competências humanas e diferenciadoras.