Inovação, parcerias estratégicas e resposta aos desafios do futuro

A
Universidade Portucalense (UPT) tem-se destacado pela sua visão estratégica,
oferta formativa multidisciplinar e forte ligação à sociedade e ao mercado de
trabalho. Com mais de três décadas de experiência, a Portucalense aposta numa
formação assente na inovação, na empregabilidade e na internacionalização,
procurando preparar os estudantes para os desafios de um mundo em constante
transformação.
Um dos aspetos diferenciadores da UPT
é a capacidade de antecipar necessidades sociais e económicas, desenvolvendo
programas que respondem a lacunas reais do mercado. Um exemplo paradigmático é
o lançamento, em parceria com a CESPU – através da sua Escola Superior de Saúde
do Vale do Ave (ESSVA) –, da nova licenciatura em Gestão e Administração em
Saúde. Esta colaboração une a excelência da UPT na área da gestão e a
reconhecida experiência da CESPU no setor da saúde, criando uma formação única
em Portugal, com diploma conjunto e acreditação máxima pela A3ES.
A criação deste curso surge num
momento crítico para o setor da saúde em Portugal, marcado por pressões
demográficas, escassez de profissionais qualificados e exigências crescentes em
termos de modernização e sustentabilidade dos serviços. De facto, apenas 18%
dos membros dos conselhos de administração das unidades hospitalares são
profissionais de carreira, o que evidencia a urgência de formar gestores com
competências específicas neste domínio.
A licenciatura em Gestão e
Administração em Saúde distingue-se pela abordagem interdisciplinar e pelo foco
em áreas emergentes como a saúde digital, inteligência artificial, análise de
dados e inovação tecnológica. Os estudantes adquirem competências sólidas em
gestão, economia e tecnologias aplicadas à saúde, estando preparados para
liderar instituições, otimizar recursos e promover a eficiência e a qualidade
dos cuidados de saúde – tanto no setor público como privado.
A nova licenciatura em Gestão e Administração em Saúde une a excelência da UPT na área da gestão e a reconhecida experiência da CESPU no setor da saúde, criando uma formação única em Portugal, com diploma conjunto e acreditação máxima pela A3ES.
Elizabeth Real, vice-reitora da Universidade Portucalense
Parcerias com hospitais, clínicas e
centros de investigação
A forte componente prática do curso é
assegurada por uma rede alargada de parcerias com hospitais, clínicas e centros
de investigação, que garante oportunidades reais de estágio e contacto direto
com o terreno. Paralelamente, a vertente internacional da UPT permite a
mobilidade dos estudantes e experiências em contextos diversos, contribuindo
para a formação de profissionais globalmente competentes.
Porém, a diferenciação da
Portucalense não se esgota neste novo curso. Localizada no polo universitário
da Asprela, no Porto, a universidade oferece formação nas áreas de Arquitetura,
Direito, Gestão, Marketing, Engenharia, Psicologia, Educação, Turismo, entre
outras, promovendo a transversalidade e o cruzamento de saberes. O ambiente
académico é dinâmico, com turmas de dimensão equilibrada, corpo docente
altamente qualificado e proximidade entre professores e estudantes.
A Universidade Portucalense é, assim,
uma instituição que alia tradição e modernidade, inovação e solidez, e que
continua a crescer com uma missão clara: formar profissionais preparados para
transformar o mundo em que vivemos. A nova licenciatura em Gestão e
Administração em Saúde é mais um passo firme neste caminho, afirmando a UPT
como parceira ativa no desenvolvimento sustentável do país.