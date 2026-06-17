Inovação, parcerias estratégicas e resposta aos desafios do futuro

A Universidade Portucalense (UPT) tem-se destacado pela sua visão estratégica, oferta formativa multidisciplinar e forte ligação à sociedade e ao mercado de trabalho. Com mais de três décadas de experiência, a Portucalense aposta numa formação assente na inovação, na empregabilidade e na internacionalização, procurando preparar os estudantes para os desafios de um mundo em constante transformação.

Um dos aspetos diferenciadores da UPT é a capacidade de antecipar necessidades sociais e económicas, desenvolvendo programas que respondem a lacunas reais do mercado. Um exemplo paradigmático é o lançamento, em parceria com a CESPU – através da sua Escola Superior de Saúde do Vale do Ave (ESSVA) –, da nova licenciatura em Gestão e Administração em Saúde. Esta colaboração une a excelência da UPT na área da gestão e a reconhecida experiência da CESPU no setor da saúde, criando uma formação única em Portugal, com diploma conjunto e acreditação máxima pela A3ES.

A criação deste curso surge num momento crítico para o setor da saúde em Portugal, marcado por pressões demográficas, escassez de profissionais qualificados e exigências crescentes em termos de modernização e sustentabilidade dos serviços. De facto, apenas 18% dos membros dos conselhos de administração das unidades hospitalares são profissionais de carreira, o que evidencia a urgência de formar gestores com competências específicas neste domínio.

A licenciatura em Gestão e Administração em Saúde distingue-se pela abordagem interdisciplinar e pelo foco em áreas emergentes como a saúde digital, inteligência artificial, análise de dados e inovação tecnológica. Os estudantes adquirem competências sólidas em gestão, economia e tecnologias aplicadas à saúde, estando preparados para liderar instituições, otimizar recursos e promover a eficiência e a qualidade dos cuidados de saúde – tanto no setor público como privado.

A nova licenciatura em Gestão e Administração em Saúde une a excelência da UPT na área da gestão e a reconhecida experiência da CESPU no setor da saúde, criando uma formação única em Portugal, com diploma conjunto e acreditação máxima pela A3ES. Elizabeth Real, vice-reitora da Universidade Portucalense

Parcerias com hospitais, clínicas e centros de investigação

A forte componente prática do curso é assegurada por uma rede alargada de parcerias com hospitais, clínicas e centros de investigação, que garante oportunidades reais de estágio e contacto direto com o terreno. Paralelamente, a vertente internacional da UPT permite a mobilidade dos estudantes e experiências em contextos diversos, contribuindo para a formação de profissionais globalmente competentes.

Porém, a diferenciação da Portucalense não se esgota neste novo curso. Localizada no polo universitário da Asprela, no Porto, a universidade oferece formação nas áreas de Arquitetura, Direito, Gestão, Marketing, Engenharia, Psicologia, Educação, Turismo, entre outras, promovendo a transversalidade e o cruzamento de saberes. O ambiente académico é dinâmico, com turmas de dimensão equilibrada, corpo docente altamente qualificado e proximidade entre professores e estudantes.

A Universidade Portucalense é, assim, uma instituição que alia tradição e modernidade, inovação e solidez, e que continua a crescer com uma missão clara: formar profissionais preparados para transformar o mundo em que vivemos. A nova licenciatura em Gestão e Administração em Saúde é mais um passo firme neste caminho, afirmando a UPT como parceira ativa no desenvolvimento sustentável do país.