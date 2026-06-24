Preparar os alunos para um mundo em mudança

“Acreditamos
que a educação do futuro exige muito mais do que a transmissão de conteúdos. O
nosso objetivo é preparar os alunos para um mundo em constante mudança, no qual
as competências humanas, a capacidade de adaptação, a criatividade e o
pensamento crítico serão tão ou mais importantes do que o conhecimento técnico.”
Palavras de Miguel Ladeira Santos, CEO do Sharing Education Group, justificando
por que motivo os pais devem colocar seus filhos a estudar num dos colégios do grupo.
Com escolas
em Oeiras, Loulé, e Funchal, o Sharing Education Group oferece às famílias a
possibilidade de escolher entre diferentes percursos académicos de excelência
internacional. “As nossas escolas International Sharing School, em Lisboa ou na
Madeira, seguem o currículo IB (International Baccalaureate), reconhecido pelas
melhores universidades do mundo. Enquanto a Bright International School no
Algarve oferece o currículo Cambridge, igualmente prestigiado e valorizado
internacionalmente”, informa Miguel Ladeira Santos.
Não
obstante, o que verdadeiramente diferencia o Sharing Education Group não é o
currículo, mas sim a forma como o ensina. “Ao longo dos anos desenvolvemos
modelos pedagógicos próprios, centrados no aluno, que combinam rigor académico
com o desenvolvimento intencional de competências como liderança,
empreendedorismo, inovação, colaboração, comunicação e resolução de problemas
complexos. O nosso foco não está apenas no que os alunos sabem, mas sobretudo
no que são capazes de fazer com aquilo que sabem”, explica o CEO.
Cada espaço foi desenhado para apoiar diferentes estilos de aprendizagem e potenciar o desenvolvimento individual.
Miguel Ladeira Santos, CEO do Sharing Education Group.
Os
resultados têm sido positivos. Através da análise contínua de dados académicos
e de progresso individual, o grupo verifica que os seus alunos superam as
previsões iniciais de desempenho previstas em avaliações internacionais, e
alcançam resultados acima do esperado, demonstrando um crescimento
significativo ao longo do seu percurso escolar.
“As famílias
escolhem as nossas escolas porque procuram uma educação internacional de
excelência que prepara os seus filhos não apenas para a universidade, mas para
a vida”, salienta o responsável.
Sempre a
apostar na inovação, um bom exemplo são as salas de aulas das escolas do Sharing
Education Group, que não são tradicionais, sendo antes ambientes de
aprendizagem diversificados que permitem diferentes formas de trabalhar,
colaborar, criar, refletir e desenvolver autonomia. “Cada espaço foi desenhado
para apoiar diferentes estilos de aprendizagem e potenciar o desenvolvimento
individual”, sublinha Miguel Ladeira Santos.
Oferta
formativa única
O Sharing
Education Group procura criar oportunidades para que os alunos desenvolvam
competências que serão fundamentais no futuro, independentemente da profissão
que venham a escolher. Um exemplo é o Bufori Car Project, um projeto
interdisciplinar pioneiro em Portugal no qual os alunos assumem funções de
engenheiros, gestores de projeto, responsáveis de marketing, comerciais
e pilotos. Ao longo do ano, trabalham no desenvolvimento de um veículo
elétrico, construindo-o de raiz e melhorando o seu desempenho técnico, elaborando
o respetivo modelo de negócio e angariando os recursos necessários para a sua
evolução. “Este projeto desenvolve várias competências como liderança,
inovação, empreendedorismo, trabalho em equipa e resolução de problemas reais”,
assegura Miguel Ladeira Santos.
A mesma
filosofia aplica-se às artes, ao desporto e às restantes áreas curriculares,
com as três escolas do grupo a proporcionarem aos alunos experiências
autênticas e significativas que lhes permitam descobrir talentos que
provavelmente desconheciam, desenvolver a sua confiança e encontrar o seu
propósito.