Preparar os alunos para um mundo em mudança

“Acreditamos que a educação do futuro exige muito mais do que a transmissão de conteúdos. O nosso objetivo é preparar os alunos para um mundo em constante mudança, no qual as competências humanas, a capacidade de adaptação, a criatividade e o pensamento crítico serão tão ou mais importantes do que o conhecimento técnico.” Palavras de Miguel Ladeira Santos, CEO do Sharing Education Group, justificando por que motivo os pais devem colocar seus filhos a estudar num dos colégios do grupo.

Com escolas em Oeiras, Loulé, e Funchal, o Sharing Education Group oferece às famílias a possibilidade de escolher entre diferentes percursos académicos de excelência internacional. “As nossas escolas International Sharing School, em Lisboa ou na Madeira, seguem o currículo IB (International Baccalaureate), reconhecido pelas melhores universidades do mundo. Enquanto a Bright International School no Algarve oferece o currículo Cambridge, igualmente prestigiado e valorizado internacionalmente”, informa Miguel Ladeira Santos.

Não obstante, o que verdadeiramente diferencia o Sharing Education Group não é o currículo, mas sim a forma como o ensina. “Ao longo dos anos desenvolvemos modelos pedagógicos próprios, centrados no aluno, que combinam rigor académico com o desenvolvimento intencional de competências como liderança, empreendedorismo, inovação, colaboração, comunicação e resolução de problemas complexos. O nosso foco não está apenas no que os alunos sabem, mas sobretudo no que são capazes de fazer com aquilo que sabem”, explica o CEO.

Cada espaço foi desenhado para apoiar diferentes estilos de aprendizagem e potenciar o desenvolvimento individual. Miguel Ladeira Santos, CEO do Sharing Education Group.

Os resultados têm sido positivos. Através da análise contínua de dados académicos e de progresso individual, o grupo verifica que os seus alunos superam as previsões iniciais de desempenho previstas em avaliações internacionais, e alcançam resultados acima do esperado, demonstrando um crescimento significativo ao longo do seu percurso escolar.

“As famílias escolhem as nossas escolas porque procuram uma educação internacional de excelência que prepara os seus filhos não apenas para a universidade, mas para a vida”, salienta o responsável.

Sempre a apostar na inovação, um bom exemplo são as salas de aulas das escolas do Sharing Education Group, que não são tradicionais, sendo antes ambientes de aprendizagem diversificados que permitem diferentes formas de trabalhar, colaborar, criar, refletir e desenvolver autonomia. “Cada espaço foi desenhado para apoiar diferentes estilos de aprendizagem e potenciar o desenvolvimento individual”, sublinha Miguel Ladeira Santos.

Oferta formativa única

O Sharing Education Group procura criar oportunidades para que os alunos desenvolvam competências que serão fundamentais no futuro, independentemente da profissão que venham a escolher. Um exemplo é o Bufori Car Project, um projeto interdisciplinar pioneiro em Portugal no qual os alunos assumem funções de engenheiros, gestores de projeto, responsáveis de marketing, comerciais e pilotos. Ao longo do ano, trabalham no desenvolvimento de um veículo elétrico, construindo-o de raiz e melhorando o seu desempenho técnico, elaborando o respetivo modelo de negócio e angariando os recursos necessários para a sua evolução. “Este projeto desenvolve várias competências como liderança, inovação, empreendedorismo, trabalho em equipa e resolução de problemas reais”, assegura Miguel Ladeira Santos.

A mesma filosofia aplica-se às artes, ao desporto e às restantes áreas curriculares, com as três escolas do grupo a proporcionarem aos alunos experiências autênticas e significativas que lhes permitam descobrir talentos que provavelmente desconheciam, desenvolver a sua confiança e encontrar o seu propósito.