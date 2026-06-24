Educação portuguesa com passaporte internacional

No Astoria International School (AIS), a educação começa no berçário e segue com a criança até ao 9.º ano. É um percurso contínuo, pensado para acompanhar o aluno e não para o obrigar a recomeçar sempre que muda de ciclo. No fim do 3.º ciclo prepara-se a saída seguinte: a transição para o secundário, em Portugal ou no estrangeiro.

A diferença está na forma como o AIS une o currículo nacional português a uma vida multilingue. As crianças aprendem em inglês desde o berçário. O alemão chega no 1.º ciclo, o francês no 5.º ano, e ao terminar o 3.º ciclo “os alunos movem-se em quatro línguas sem esforço”, garante Ana Paula Oliveira, CEO do AIS, prosseguindo: “A isto somam-se a certificação Cambridge International e Trinity College London, em que a média dos nossos alunos conclui com distinção, e os resultados nas provas nacionais do IAVE, que nos situam na 23.ª posição (ano letivo 2024/2025) entre as escolas básicas do País, públicas e privadas. É um equilíbrio raro entre exigência portuguesa e horizonte internacional.”

O Astoria mantém protocolos com dezenas de empresas e instituições.

O colégio trabalha com turmas pequenas, o que permite conhecer cada aluno pelo nome, pelo ritmo a que aprende e por aquilo em que se destaca. O projeto “bebe” da Escola Moderna e da teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner. As artes, as ciências, o desporto e o bem-estar emocional não são acessórios: têm lugar próprio no dia a dia.

“Há um sinal que valorizamos de forma particular: a confiança do tecido empresarial. O Astoria mantém protocolos com dezenas de empresas e instituições, da SONAE à Deloitte, da Galp à NOS, passando pela REN, pelo novobanco e por várias Ordens profissionais, que abrem condições especiais às famílias dos seus colaboradores”, explica Ana Paula Oliveira.

Hoje, cerca de 75% dos alunos do AIS são portugueses, ao lado de uma comunidade internacional que não para de crescer. A uns e a outros o colégio dá algo que poucas escolas conseguem reunir: raízes firmes em Portugal e um passaporte para o mundo.