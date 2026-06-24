SEVER DO VOUGA REINVENTA A FEIRA DO MIRTILO COM CHEFS, MERCADO E EXPERIÊNCIAS IMERSIVAS

Sever do Vouga prepara- se para voltar a ser o epicentro nacional do “ouro azul”. Entre 26 e 28 de junho, o Parque Urbano do concelho recebe a 18.ª edição da Feira Nacional do Mirtilo, um evento que este ano se reinventa sob o conceito “Myrtillus Fusión – Market, Food, Experience”, propondo uma abordagem mais imersiva e contemporânea àquele que é hoje o maior símbolo identitário da região.

Mais do que uma simples feira, o certame afirma-se como uma montra estratégica da produção local e da sua crescente projeção além-fronteiras. Sever do Vouga, onde nasceram as primeiras plantações experimentais de mirtilo em Portugal na década de 90, reforça assim o estatuto de “Capital do Mirtilo”, apostando numa programação que valoriza a ligação entre tradição e inovação.

No coração do evento estará novamente o mercado de produtores, peça central da feira e espaço onde se revela a autenticidade do território. Aqui, o visitante encontra o fruto em múltiplas formas — fresco, transformado ou reinventado — e pode contactar diretamente com quem o produz, num ambiente que privilegia o conhecimento, a partilha de práticas agrícolas e a valorização do saber local.

A grande novidade desta edição é, no entanto, a aposta reforçada na gastronomia. A nova Praça da Restauração surge profundamente renovada e assume-se como um dos polos mais dinâmicos do evento, reunindo restaurantes da região em colaboração com chefs de renome nacional e internacional. Nomes como Hélio Loureiro, António Loureiro ou Óscar Geadas prometem explorar o potencial do mirtilo em propostas originais, elevando-o a ingrediente de alta cozinha e cruzando-o com outros produtos endógenos. Este diálogo entre campo e cozinha é precisamente o eixo do conceito “Myrtillus Fusión”, que pretende aproximar o público de novas experiências sensoriais e posicionar o mirtilo como produto versátil, capaz de integrar tanto a tradição como a vanguarda gastronómica.

Mas o evento não vive apenas de sabores. A programação inclui animação de rua, atividades familiares e uma oferta cultural pensada para todas as idades. No plano musical, o cartaz apresenta nomes com forte projeção nacional, como NAPA e Cais Sodré Funk Connection, além de um espetáculo exclusivo de Lena d’Água, preparado em colaboração com artistas locais.

Com entrada gratuita, a Feira Nacional do Mirtilo continua a afirmar-se como um motor de dinamização económica, turística e cultural, atraindo milhares de visitantes à região. Mais do que celebrar um fruto, o evento celebra uma identidade coletiva construída ao longo de décadas — e que encontra, nesta edição, novas formas de se reinventar e projetar no futuro.