Maxcolchon elimina IVA e baixa preços até 4 de maio

Com mais de 20 anos de experiência no fabrico e venda de produtos de descanso — de colchões a bases, estrados, almofadas e roupa de cama — a marca lança uma campanha simples e eficaz: retirar o IVA. Até 4 de maio, quem apostar no descanso premium beneficia de uma vantagem económica imediata. O resultado é claro: poupança real e mais conforto no dia a dia. A campanha surge como um incentivo concreto para trocar de colchão ou repensar todo o espaço de descanso em casa.

De 30 de abril a 4 de maio a campanha SEM IVA garante uma poupança direta em todo o catálogo. É uma oportunidade concreta para investir em descanso com menor impacto no orçamento.

Confiança e serviço

Com duas décadas de experiência, a Maxcolchon controla todo o processo de produção, sem intermediários. Um modelo que garante preços mais competitivos e maior rigor na qualidade dos materiais e no desenvolvimento dos produtos.

A oferta é ampla e adaptada a diferentes necessidades: colchões viscoelásticos, de látex, de molas ou espuma, complementados por canapés, estrados, bases, cabeceiras, almofadas e roupa de cama. O objetivo é criar um sistema de descanso completo e ajustado a cada cliente.

Colchões com 120 noites de teste

A maioria dos colchões inclui 120 noites de teste, permitindo uma adaptação real ao produto. A isto juntam-se garantias até 10 anos e uma política de satisfação assegurada, reduzindo o risco da decisão.

A experiência de compra acompanha esta lógica de simplicidade: várias modalidades de pagamento, diferentes opções de entrega — do envio rápido à montagem em casa — e atendimento personalizado, tanto nas mais de 100 lojas físicas como no online.

Num contexto em que o descanso ganha peso na qualidade de vida, esta campanha afirma-se como uma oportunidade prática para agir. Durante cinco dias, a poupança é imediata e o impacto sente-se todas as noites.