06 de outubro de 2025 às 17:53

Guia Para Sair em Samora Correia

Esta semana fomos até ao puro Ribatejo. A cerca de 30 minutos de Lisboa vamos conhecer uma loja e dois espaços de restauração: um restaurante de petiscos e um de cozinha de autor.

