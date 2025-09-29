Sábado – Pense por si

GPS - Guia para Sair
29 de setembro de 2025 às 19:06

Guia Para Sair no Barreiro

Esta semana voltámos ao Barreiro, terra que não para de crescer em termos de coisas para fazer, ver ou provar. Para o demonstrar vamos levá-lo a conhecer uma padaria, uma cervejaria e um bar com vista para o rio.

