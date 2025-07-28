Sábado – Pense por si

GPS - Guia para Sair
A carregar o vídeo ...
28 de julho de 2025 às 19:25

GPS na Estefânia e nos Anjos, em Lisboa

Esta semana andámos entre os bairros da Estefânia e dos Anjos para lhe dar a conhecer uma associação cultural, uma cafetaria que também serve discos e uma padaria que serve cafés.

Mostrar mais
voltar
A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail
Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana