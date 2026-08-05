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05 de agosto de 2026 às 19:16

Tiroteio faz vários mortos na Carolina do Norte, EUA

Um tiroteio ocorreu esta quarta-feira, numa residência no condado de Caswell, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Provocou a morte de várias pessoas e fez pelo menos um ferido, que está hospitalizado.

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