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05 de agosto de 2026 às 19:30

“Se os meus avós estivessem vivos, seria um motivo de orgulho”: Vozinha explica origem do nome que usa na camisola

Na apresentação pelo Colo-Colo, o guarda-redes cabo-verdiano Vozinha explicou por que faz questão de usar o apelido na camisola, afirmando que o nome o acompanha desde o início da carreira e que representa uma homenagem aos avós e às suas origens.

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