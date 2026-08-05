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05 de agosto de 2026 às 10:38

“Saímos e corremos”: camionista relata momento do ataque russo em Kiev

Ivan Braga descreveu os momentos de pânico vividos durante o ataque russo à região de Kiev, esta quarta-feira, que provocou pelo menos 17 mortos e dezenas de feridos. A explosão atingiu o veículo onde estava, obrigando-o a fugir sem conseguir levar consigo qualquer pertence.

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