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03 de agosto de 2026 às 19:26

Roménia usa explosivos para desviar água para o Danúbio

Roménia usa explosivos para desviar água para o Danúbio O exército romeno utilizou, esta segunda-feira, 180 quilos de explosivos para tentar redirecionar água para o principal canal do Danúbio e evitar o encerramento da central nuclear de Cernavodă. A operação surge numa altura em que o rio regista níveis historicamente baixos devido à seca e às sucessivas ondas de calor.

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