02 de outubro de 2025 às 11:53

Protestos em várias cidades italianas após Israel intercetar barcos da flotilha para Gaza

Milhares de pessoas reuniram-se em protesto nas ruas das cidades italianas de Roma, Nápoles e Turim, na quarta-feira à noite, no momento em que Israel começava a intercetar barcos da flutilha humanitária para Gaza.

