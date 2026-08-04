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04 de agosto de 2026 às 20:13

Procuradoria Europeia investiga contratos da PJ: "É mais um episódio que fragiliza Luís Neves"

No NOW, Alexandre Malhado analisou a investigação da Procuradoria Europeia relativa aos contratos de Luís Neves com a Construbarcelos, sublinhando que se trata de 'mais um episódio que naturalmente fragiliza Luís Neves como ministro da Administração Interna'.

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