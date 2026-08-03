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03 de agosto de 2026 às 14:00

Primeiro-ministro do Reino Unido afirma que 98% dos migrantes que entraram em Ceuta já regressaram a Marrocos

O primeiro-ministro britânico, Andy Burnham, revelou, que falou com o homólogo espanhol, Pedro Sánchez, sobre a crise migratória em Ceuta, destacando que a maioria dos migrantes que entraram no enclave espanhol já regressou a Marrocos.

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