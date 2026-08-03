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03 de agosto de 2026 às 23:00

“Precisam de acabar com a imigração ilegal na Europa”: Trump critica políticas migratórias e energéticas

O presidente norte-americano afirmou, esta segunda-feira, que a imigração ilegal e a política energética são os dois principais problemas da Europa. Donald Trump considerou ainda que o continente está a permitir a entrada de pessoas que, “em muitos casos, não vão ajudar em nada”.

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