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05 de agosto de 2026 às 11:30

Pelo menos 17 mortos e dezenas de feridos em ataque russo na região de Kiev

Várias zonas da capital ucraniana e da região envolvente foram atingidas durante a madrugada desta quarta-feira por mísseis e drones russos. Os bombardeamentos provocaram incêndios e danos em edifícios e armazéns.

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