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29 de julho de 2026 às 16:21

Pedro Sánchez anuncia regresso a casa de milhares de espanhóis após incêndios

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, anunciou, esta quarta-feira, o regresso de milhares de pessoas a casa após os incêndios que atingiram a região de Madrid. Sánchez alertou, no entanto, que ainda há dez incêndios florestais ativos.

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