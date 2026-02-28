Sábado – Pense por si

28 de fevereiro de 2026 às 14:22

Operações de busca em curso após queda de avião militar na Bolívia

Equipas de resgate continuam as operações em El Alto, na Bolívia, depois da queda de um avião do exército perto da capital La Paz, acidente que provocou mortos e feridos e levou ao encerramento temporário do aeroporto local.

