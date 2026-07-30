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30 de julho de 2026 às 14:05

Operações de busca e resgate continuam no sul do Japão após sismo de magnitude 7.1

Militares e equipas de emergência prosseguem com as operações de busca e resgate após o sismo de magnitude 7.1 que atingiu o Japão na terça-feira. As autoridades continuam à procura de sobreviventes no centro comercial que colapsou e em habitações que ficaram severamente danificadas. Pelo menos 30 pessoas morreram.

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