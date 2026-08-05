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05 de agosto de 2026 às 14:30

“O Mundial foi a melhor coisa que já me aconteceu”: Vozinha diz viver agora o melhor momento da carreira no Colo-Colo

O guarda-redes cabo-verdiano Vozinha foi oficialmente apresentado como reforço do Colo-Colo e garantiu que a chegada ao histórico clube chileno representa o melhor momento da sua carreira a nível de clubes.

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