16 de outubro de 2025 às 12:09

O momento em que jornalistas abandonam o Pentágono contra restrições ao acesso da imprensa

Dezenas de jornalistas deixaram os seus gabinetes e entregaram as credenciais de imprensa de acesso ao Pentágono, nos EUA, esta quarta-feira, dia em que entraram em vigor novas regras para a cobertura dos temas relacionados com a Defesa.

