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03 de agosto de 2026 às 13:30

“O Japão tem-se portado muito bem connosco, com a exceção de Pearl Harbor”: Trump justifica apoio dos EUA ao iene japonês

O presidente norte-americano, Donald Trump, confirmou, no domingo, que os EUA ajudaram a travar a queda do iene, descrevendo a decisão como um “sinal de amizade” para com o Japão.

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