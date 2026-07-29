Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
29 de julho de 2026 às 15:30

Novas imagens mostram destruição no interior de centro comercial que colapsou no Japão

A Agência de Gestão de Incêndios e Catástrofes do Japão divulgou, esta quarta-feira, imagens da operação de resgate que decorre no centro comercial que colapsou na terça-feira na região de Kumamoto, após o sismo de magnitude 7.1 que abalou o país. Militares e equipas de emergência continuam à procura de sobreviventes nos escombros.

Adicione como fonte preferencial no Google
Últimos
Mostrar mais
Os mais vistos
Investigação SÁBADO Ver mais
A Newsletter SÁBADO Edição Manhã no seu e-mail
Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30