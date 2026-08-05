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05 de agosto de 2026 às 13:30

“Não havia ninguém para nos ajudar”: migrante marroquino descreve o que viveu em Ceuta

Depois de regressar de Ceuta, um jovem marroquino descreveu as dificuldades que encontrou no enclave espanhol durante a vaga migratória da semana passada.

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