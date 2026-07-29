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29 de julho de 2026 às 17:30

Nadador-salvador de 16 anos salva criança arrastada por forte ondulação em praia da Califórnia

Um nadador-salvador de apenas 16 anos resgatou uma criança de 10 anos que estava a ser arrastada pela forte ondulação numa praia em Santa Cruz, na Califórnia, no sábado. O jovem enfrentou ondas com cerca de três metros até conseguir levar a criança em segurança para terra.

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