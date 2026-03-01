Sábado – Pense por si

01 de março de 2026 às 13:10

Mourinho e ausência das conferências: "Se estás impedido de ir ao balneário, por que razão ir?"

José Mourinho foi questionado este domingo, na conferência de imprensa de lançamento do jogo do Benfica com o Gil Vicente, sobre as suas ausências nas conferências em Madrid.

