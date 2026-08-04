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04 de agosto de 2026 às 18:26

Ministro francês do Interior lamenta uso de imagens de Ceuta para criticar política migratória da UE

Laurent Nunez afirmou, esta terça-feira, que vários Estados estrangeiros usaram imagens da crise migratória em Ceuta para criticar a política da União Europeia. O governante garantiu ainda que todos os países do bloco manifestaram solidariedade para com Espanha.

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