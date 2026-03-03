Sábado – Pense por si

03 de março de 2026 às 13:14

Milhares marcam presença no funeral das vítimas de ataque a escola no Irão

O Irão realizou, esta terça-feira, um funeral coletivo para as 165 pessoas mortas no ataque a uma escola feminina na cidade de Minab, no sul do país, este sábado.

