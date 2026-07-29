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29 de julho de 2026 às 16:30

Mergulhador capta o momento em que é atacado por tubarão nas ilhas Fiji

O mergulhador neozelandês Henry Gibbs partilhou um vídeo do momento em que foi atacado por um tubarão-de-recife-cinzento durante um mergulho para pesca submarina nas ilhas Fiji. Gibbs sofreu ferimentos na perna.

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