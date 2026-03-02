Sábado – Pense por si

02 de março de 2026 às 10:39

Jornalista da Sky Austrália deixa mensagem a Ali Khamenei: "Seu filho da mãe, arde no inferno"

Uma jornalista australiana de ascendência iraniana deixou na Sky Austrália uma mensagem ao Líder Supremo do Irão, Ali Khamenei, que morreu nos ataques levados a cabo este fim de semana por Israel e pelos Estados Unidos em Teerão. "Seu filho da mãe, arde no inferno", disse Rita Panahi, em persa. (Vídeo X)

