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04 de agosto de 2026 às 11:30CM

Israel reforça patrulhas na fronteira com tanques antes de novas negociações com o Líbano

Israel e o Líbano iniciam esta terça-feira uma nova ronda de negociações em Roma para tentar pôr fim ao conflito entre os dois países. As conversações arrancam enquanto tanques israelitas continuam a patrulhar a zona fronteiriça com o sul do Líbano.

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