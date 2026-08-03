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03 de agosto de 2026 às 20:00

Incêndio perto de Atenas deixa rasto de destruição e ameaça novas localidades

Veículos carbonizados e propriedades destruídas marcam a passagem do incêndio que continua a lavrar a oeste de Atenas. Centenas de bombeiros mantêm o combate às chamas, enquanto as autoridades continuam a retirar moradores das zonas ameaçadas.

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