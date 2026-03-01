Sábado – Pense por si

01 de março de 2026 às 18:35

Imagens de drone mostram destruição após ataque iraniano mortal em Israel

Imagens aéreas captadas por drone revelam a extensão da destruição provocada por um ataque com míssil iraniano na cidade israelita de Beit Shemesh, que atingiu zonas residenciais, provocando mortos, feridos e vários edifícios danificados.

