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05 de agosto de 2026 às 21:50

Imagens da ação de fuzileiros na operação em cargueiro de clandestinos com cocaína

Operação da PJ, que contou também com elementos das Forças Especiais da Marinha, permitiu apreender cinco toneladas de cocaína.

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