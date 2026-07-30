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30 de julho de 2026 às 13:45

Imagens aéreas mostram destruição após sismo atingir o sul do Japão

Casas destruídas ou a chaminé de uma fábrica derrubada são apenas algumas das imagens da destruição provocada pelo sismo de magnitude 7.1 que abalou o sul do Japão na terça-feira. Há registo de pelo menos 30 mortos.

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