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04 de agosto de 2026 às 23:00

Gaza enterra 112 corpos em funeral em massa de palestinianos mortos durante ataques israelitas em 2023

Centenas de palestinianos participaram, esta terça-feira, num funeral coletivo em Gaza, depois de terem sido recuperados os corpos de 112 pessoas mortas num ataque israelita ao bairro de Sabra, na Cidade de Gaza, a 22 de novembro de 2023. Segundo familiares e equipas de resgate, mais de 150 vítimas continuam desaparecidas sob os escombros.

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