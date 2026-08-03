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03 de agosto de 2026 às 20:30

"Estas pessoas querem ter condições dignas de vida", diz Rita Rato Nunes sobre crise migratória em Ceuta

Rita Rato Nunes notou que as justificações de Marrocos "parecem previsíveis" e sublinhou que "cada lado tem uma versão".

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