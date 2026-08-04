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04 de agosto de 2026 às 19:27

Erupção do vulcão Fuego obriga à retirada de moradores na Guatemala

As autoridades de Guatemala ordenaram, na segunda-feira, a retirada de duas comunidades próximas do vulcão Fuego, no sul do país, depois de a erupção se ter intensificado ao longo do dia.

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