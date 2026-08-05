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05 de agosto de 2026 às 15:30

Dezenas de animais retirados de abrigo ameaçado pelas chamas nos Países Baixos

Voluntários e equipas de emergência retiraram, esta terça-feira, dezenas de animais de um centro de acolhimento ameaçado por um incêndio florestal em Limburg, no sul dos Países Baixos.

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