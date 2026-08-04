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04 de agosto de 2026 às 12:30

Crise migratória em Ceuta leva ministros da UE a reunião de emergência

Os ministros do Interior da União Europeia reuniram-se, esta terça-feira, por videoconferência para analisar a resposta à crise migratória em Ceuta. O encontro acontece depois da entrada de dezenas de milhares de migrantes no enclave espanhol e do intenso debate político que o episódio desencadeou na Europa.

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