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05 de agosto de 2026 às 18:30

Chamas continuam a ameaçar Washington após destruírem centenas de habitações

Mais de mil bombeiros continuam a combater o incêndio florestal que devastou a região de Spokane, no estado norte-americano de Washington, esta semana. As chamas já destruíram centenas de casas e edifícios e obrigaram à retirada de milhares de pessoas.

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