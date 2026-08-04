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04 de agosto de 2026 às 22:00

Capivaras invadem corredores do parlamento regional no Brasil

Um grupo de capivaras foi visto a passear pelos corredores da assembleia legislativa do estado brasileiro de Mato Grosso, junto à cidade de Cuiabá. Os animais, habituais visitantes da zona devido à proximidade de um parque urbano, foram filmados por uma funcionária pública.

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