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03 de agosto de 2026 às 23:10

Bombeiros refrescam moradores para aliviar onda de calor na Albânia

Os bombeiros percorreram, esta segunda-feira, as ruas da cidade albanesa de Gramsh a lançar água sobre a população para ajudar a enfrentar as altas temperaturas, que chegaram aos 38 graus. A iniciativa acabou por transformar as ruas numa autêntica festa de verão.

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