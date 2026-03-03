Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
03 de março de 2026 às 13:29

Balão de ar quente choca contra torre de telecomunicações no Texas

Duas pessoas ficaram presas a mais de 274 metros de altura quando o balão de ar quente em que seguiam colidiu com uma torre de telecomunicações, este sábado, no estado norte-americano do Texas. A operação de resgate durou várias horas e as duas vítimas foram encaminhadas ao hospital apenas por precaução.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter O Melhor do Mês Registados no seu e-mail
Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior. Enviada mensalmente