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04 de agosto de 2026 às 11:12CM

Ataque russo mata duas crianças e uma mulher na Ucrânia

Um ataque russo com bombas guiadas atingiu infraestruturas civis na cidade ucraniana de Sumy, esta terça-feira, provocando a morte de três pessoas, entre elas duas crianças.

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