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09 de junho de 2026 às 16:22

Astronauta da NASA filma "dança" de aurora austral a partir do espaço

A astronauta da NASA Jessica Meir captou a beleza de uma aurora austral a partir da cápsula Dragon, da Space X. O vídeo, filmado em timelapse, mostra um verdadeiro espetáculo de luzes sobre o hemisfério sul.

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