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04 de agosto de 2026 às 22:16

André Ventura acusa Luís Neves de "estar a esconder alguma coisa" e caracteriza polémica como "desastre político"

André Ventura afirmou que este assunto "não foi resolvido" ainda porque o primeiro-ministro "se escudou à sua responsabilidade".

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